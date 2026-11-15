News La Gazzetta: "Diawara è il miglior colpo dell'estate rossonera"

Il commento di Gazzetta.it sull'ascesa nelle gerarchie del Milan da parte del difensore francese classe 2006 Sankhoun Diawara

Il giovane difensore rossonero Sankhoun Diawara, arrivato nell'estate dal Troyes, squadra neopromossa dalla Ligue 2 per 3 milioni, sta vivendo una ripida ascesa nel calcio professionistico e nelle gerarchie del Milan. Il giovane classe 2006 fino al mese di febbraio non aveva ancora minuti nel calcio professionistico, salvo poi ritagliarsi un ruolo da protagonista con il suo vecchio club francese nella stagione che si è conclusa con la promozione in Ligue 1.

MILAN, DIAWARA IL MIGLIOR COLPO DELL'ESTATE ROSSONERA

Al Milan è arrivato come colpo low cost da far crescere all'ombra del più esperto Pavlvovic. Nelle prime settimane poco spazio ma poi il doppio impegno e gli infortuni hanno permesso a Diawara di mettersi in mostra sia da centrale che da terzino. Il giovane francese ha giocato il derby contro l'Inter da titolare ed è stato confermato in altre occasioni, fino a meritarsi anche la prima convocazione con la Francia U21 con cui ha esordito contro l'Italia un paio di giorni fa. Oggi Gazzetta.it ha dedicato un pezzo a Sankhoun Diawara, titolando così: "In quattro mesi dalla B francese al derby da titolare: perché Diawara è il miglior colpo dell'estate rossonera". E poi nel sottotitolo: "Sankhoun non aveva esperienza e per questo costava molto meno di altri difensori. I rossoneri si sono fidati e ora sorridono".