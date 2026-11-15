Milan in Europa League, verso il Sunderland: info e costi dei biglietti
Una nuova prima volta in arrivo per il Milan nella UEFA Europa League 2026/27 : l'inedita avversaria della 6ª giornata della Fase Campionato, in programma giovedì 10 dicembre alle 21.00 a San Siro, è il Sunderland. Con il percorso europeo sempre più nel vivo, i rossoneri hanno bisogno del calore del popolo milanista come spinta ulteriore per battere gli inglesi.
BIGLIETTI
I biglietti sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo le seguenti modalità:
Fase Abbonati Plus: da mercoledì 4 novembre ore 15.00 fino a giovedì 5 novembre ore 23.59, ogni abbonato Plus alla stagione 2026/27 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato;
Fase Abbonati: da venerdì 6 novembre ore 15.00 fino a domenica 8 novembre ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 2026/27 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato;
Fase Milan Club: da venerdì 6 novembre ore 15.00 fino a domenica 8 novembre ore 23.59, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato;
Vendita libera: da lunedì 9 novembre ore 15.00.
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