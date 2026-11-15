Mercato Milan, Archetti: "Chi servirebbe di più? Endrick adesso, Tresoldi per il futuro"

Il giornalista Pierfrancesco Archetti ha detto la sua su Endrick e Nicolò Tresoldi, due obiettivi del Milan a gennaio per l'attacco

Pierfrancesco Archetti, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato così delle possibili mosse di mercato del Milan che deve scegliere se puntare su Nicolò Tresoldi o su Endrick: "Chi servirebbe di più? Endrick adesso, Tresoldi per il futuro. Con tutte le delicatezze del caso. Sul piano tecnico, hanno entrambi il potenziale del campione. Nel Milan attuale, Endrick eviterebbe gli imbarazzi (da leggere anche come bocciatura) verso Gonçalo Ramos, che resta l’acquisto più oneroso della storia rossonera (73,1 milioni più bonus) ed è arrivato solo qualche mese fa. Il brasiliano può giocargli alle spalle, tra trequarti e lato: ha potenza, un sinistro secco e la velocità per gli strappi su tutto il fronte d’attacco. Sa girare alle spalle dei difensori e trovare la profondità anche per creare, non solo per concludere. La sistemazione nel Milan attuale sarebbe meno complicata: coppia con Pulisic e Cisse a stimolarlo nel caso si credesse intoccabile. Seconda punta, trequartista, esterno. Però resta il dubbio sul futuro: si può dare tanto credito (e minuti) a un giocatore che potrebbe non essere tuo a lungo?

Il tifoso rossonero Tresoldi ha tre anni meno di Ramos. Andando su di lui si potrebbe puntellare l’attacco per un lungo periodo, in uno spazio più limitato, quello della prima punta vera, con capacità elevate sotto porta ma anche con un piede morbido sui piazzati. Entusiasmo e dedizione potrebbero essere superiori, viste le radici e l’amore per i colori. La convivenza è un’ipotesi, ma rischiosa. Ramos si sta segnalando più per il lavoro che per i gol. Corre per 11,3 km a gara, però è andato a segno soltanto tre volte, tutto compreso. In quattro partite non ha mai tirato in porta. Tresoldi è più toro e meno gazzella. Ma per ripudiare subito il portoghese serve carattere. E l’ok di Amorim".