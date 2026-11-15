Milan, Cardinale promette nuovi colpi: a gennaio pronti altri 70 milioni

Il patron rossonero Gerry Cardinale è pronto ad investire altri 70 milioni di euro sul mercato di gennaio per rinforzare il suo Milan

Gerry Cardinale, intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport, ha ribadito la sua volontà di voler fare altri investimenti importanti sul mercato: "L’obiettivo è fornire al club la potenza finanziaria necessaria per competere sul mercato dei trasferimenti e per assicurarsi i migliori giocatori al mondo. Sto facendo tutto il possibile perché quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: 'Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo'. Adesso solo le società della Premier League sono in grado di investire certe somme e di assicurarsi i top player. Se voglio riportare il Milan ai vertici nelle coppe europee, non soltanto in Italia, dobbiamo capire come poter competere con i club più importanti al mondo".

Scrive la Rosea questa mattina: "Durante la prossima finestra invernale, dunque, il Diavolo rafforzerà la rosa. Spendendo quanto? Considerando che in estate l’investimento è stato di oltre 150 milioni più bonus, la cifra a gennaio sarà intorno ai 70 milioni. Se più o meno, lo stabilirà il mercato: qualora il numero uno di RedBird intravedesse la possibilità di inserire in organico uno o due giocatori capaci di far fare al Diavolo un salto di qualità (l’altro rinforzo è previsto in difesa), è pronto a un sacrificio economico. Come successo per Moreira, pagato 50 milioni dopo che ne erano già stati acquistati Ramos e Gila".