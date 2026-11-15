Milan, Cardinale promette nuovi colpi: a gennaio pronti altri 70 milioni
Gerry Cardinale, intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport, ha ribadito la sua volontà di voler fare altri investimenti importanti sul mercato: "L’obiettivo è fornire al club la potenza finanziaria necessaria per competere sul mercato dei trasferimenti e per assicurarsi i migliori giocatori al mondo. Sto facendo tutto il possibile perché quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: 'Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo'. Adesso solo le società della Premier League sono in grado di investire certe somme e di assicurarsi i top player. Se voglio riportare il Milan ai vertici nelle coppe europee, non soltanto in Italia, dobbiamo capire come poter competere con i club più importanti al mondo".
Scrive la Rosea questa mattina: "Durante la prossima finestra invernale, dunque, il Diavolo rafforzerà la rosa. Spendendo quanto? Considerando che in estate l’investimento è stato di oltre 150 milioni più bonus, la cifra a gennaio sarà intorno ai 70 milioni. Se più o meno, lo stabilirà il mercato: qualora il numero uno di RedBird intravedesse la possibilità di inserire in organico uno o due giocatori capaci di far fare al Diavolo un salto di qualità (l’altro rinforzo è previsto in difesa), è pronto a un sacrificio economico. Come successo per Moreira, pagato 50 milioni dopo che ne erano già stati acquistati Ramos e Gila".
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