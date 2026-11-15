Stati Uniti, vittoria per 6-0 contro Haiti: doppietta di Pulisic
Nel match di CONCACAF Nations League che si è giocato nelle scorse ore a Miami, gli Stati Uniti hanno battuto agevolmente Haiti per 6-0 e uno dei grandi protagonisti della partita è stato Christian Pulisic che ha segnato una doppietta: partito titolare, l'attaccante del Milan è andato in gol due volt nel giro di due minuti, prima al 62' su rigore e poi ancora al 63'. Capitan America è rimasto in campo fino all'81' quando è stato sostituito da Albert. Le altre reti sono state siglate da Trusty, Hall, McKennie e Balogun. Nella serata italiana di martedì, gli Stati Uniti scenderanno ancora in campo contro Haiti a Cincinnati.
Nel post-partita, Pulisic ha parlato del ct Mauricio Pochettino che dopo il prossimo impegno della nazionale americana lascerà la panchina degli USA per andare a guidare il Manchester United: "Penso che abbia una grande opportunità lì. Noi dobbiamo solo continuare come stiamo facendo e cercare di continuare a crescere come squadra. Penso che abbiamo avuto dei bei momenti insieme e che lui abbia portato molto entusiasmo alla squadra".
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