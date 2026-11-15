Origi torna sul periodo al Milan: "Alla fine, tutto è una lezione di vita. Mi ha fatto crescere come uomo"

Divock Origi, che è tornato a studiare, parla del suo deludente periodo al Milan

Divock Origi è tornato sotto i riflettori negli ultimi giorni per aver pubblicato sui propri canali social alcune foto della esperienza di studio che sta facendo all'Università di Harvard, negli Stati Uniti. L'attaccante belga, dopo che gli è scaduto il contratto quadriennale con il Milan, che si è rivelato essere un buco nell'acqua, ha optato per il ritiro dal calcio giocato nonostante sia ancora relativamente giovane (classe 1995, ndr). Recentemente l'ex Liverpool ha rilasciato un intervista per il media belga HBVL in cui ha ripercorso le tappe della carriera, tra cui quella al Milan.

ORIGI, MILAN: NON SI IMPARA SOLO DAI MOMENTI BELLI

Divock Origi è tornato a parlare della sua deludente esperienza con il Milan in un'intervista in Belgio: "In quell'ultimo periodo al Milan sono rimasto concentrato. Allenandomi personalmente e facendo affidamento sulla mia esperienza. Non si impara solo attraverso i momenti belli, ma anche attraverso il dolore. Alla fine, tutto è una lezione di vita. Non ho paura di nessuno dei due lati. Mi ha anche fatto crescere come uomo".

Il belga ha poi spiegato la scelta di tornare a studiare, in particolare di iscriversi alla Harvard University come testimoniato dagli ultimi post su Instagram: "Finora tutti hanno visto solo il mio lato calcistico. Ma dentro di me si celano diversi aspetti. Ad esempio, attualmente sono tornato a studiare. Fino ad arrivare a Harvard. Perché voglio perfezionare il mio lato imprenditoriale. E combinarlo eventualmente con la mia passione per la moda e il design. Dopo i Mondiali del 2014 ho scelto consapevolmente di condurre una vita riservata. Sono una persona che ha bisogno di molta tranquillità, in modo da potermi concentrare su ciò che è necessario per il mio lavoro. Per questo motivo, ad esempio, ho disattivato i commenti su Instagram".

L'ex attaccante parla di questa sua nuova passione: “Per svilupparmi a livello imprenditoriale studio in diverse scuole di eccellenza come la Harvard University. È una combinazione di didattica a distanza e in presenza. Seguo anche lezioni in scuole di moda come l'ESMOD in Francia e la Central Saint Martins a Londra. Lavoro insieme a professionisti del massimo livello, quindi in questo modo puoi fare progressi molto più rapidamente in una passione che sto coltivando. Prima voglio capire come funziona il mondo della moda. Poi guarderò oltre".