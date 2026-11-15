Gila e la professione del calciatore: “C’è grande dispendio di energie mentali, ogni tanto mi fermo per ritrovare il vero me”

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale.

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale. Prima dell’intervista, Mario trascorre del tempo all’interno di una camera semi-anecoica, allontanandosi dal rumore e dalle distrazioni della vita quotidiana per concentrarsi sui propri pensieri. Subito dopo incontra Luca Casadei per una conversazione aperta sulla forza mentale, su ciò che si può imparare dalle esperienze difficili, sull’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e continuare a credere in sé stessi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Cerchi situazioni di pace con te stesso?

"Volenti o nolenti, un calciatore tende ad avere la mente sempre in attività. È una professione che comporta un grande dispendio di energie mentali. Però cerco, per esempio in vacanza o nei momenti in cui abbiamo un po' di tempo libero, di trovare situazioni in cui possa sentirmi – magari non proprio come in quella stanza – ma in cui riesca a entrare in contatto con me stesso, a ritrovare quel Mario che a volte si perde un po' a causa del lavoro che fa. È in quei momenti provo pace, sento di essere in sintonia con me stesso, sento di essere una persona. Perché nel nostro mestiere, volenti o nolenti, ci allontaniamo un po' da noi stessi, ed è proprio questo che cerco quando rimango solo con me stesso".