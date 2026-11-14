Gila racconta: “La perfezione è estenuante, ti sfinisce”

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale.

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste di AC Milan dedicata al benessere mentale. Prima dell’intervista, Mario trascorre del tempo all’interno di una camera semi-anecoica, allontanandosi dal rumore e dalle distrazioni della vita quotidiana per concentrarsi sui propri pensieri. Subito dopo incontra Luca Casadei per una conversazione aperta sulla forza mentale, su ciò che si può imparare dalle esperienze difficili, sull’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e continuare a credere in sé stessi. Di seguito un estratto delle sue parole.

Questo vale anche nella vita?

"Lo ero ovunque: in famiglia, con i compagni di squadra, con gli amici, ma adesso vedo la mia vita privata in modo diverso. Prima no, perché la perfezione è davvero estenuante e alla fine tutte quelle aspettative, la perfezione ti sfinisce, e credo che fino a un certo punto sia anche noiosa: non riesci a vedere la persona fino in fondo, la sua essenza più autentica. Quindi sono stato così per molto tempo nella mia vita. Sono giovane, ma sono stato così. Adesso sto imparando sempre di più ad accettare le persone per come sono, a capire ogni momento e a coglierne l'essenza".