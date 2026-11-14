Pellegatti entusiasta: “La frase sulla Premier mi ha colpito, MSE di Cardinale progetto più ambizioso tra le squadre di Serie A”

Carlo Pellegatti è tornato a parlare di MSE, la nuova holding costituita da Cardinale

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti è tornato a parlare di MSE, la nuova holding costituita da Cardinale, con l'obiettivo di rafforzare la potenza economica del club. Di seguito le sue parole.

"Una delle frasi che mi hanno colpito è per esempio quella in merito alla volontà di non avere più il limite dei soldi per compare un giocatore che lui vuole perché c'è la concorrenza della Premier League. Lui ha individuato questi nuovi progetti di contorno al Milan perché ha sempre detto che la base di tutto sono i risultati del Milan. Quindi mi sembra un progetto da seguire con attenzione, da seguire senza prevenzioni e voglio azzardare, oggi mi sembra fra le squadre di Serie A, il progetto più ambizioso e il progetto più tendente ad avvicinarsi alla Premier League".