News Cardinale attacca: "I due milioni delle tournée all'estero non saranno più il nostro obiettivo come succedeva con la vecchia gestione"

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport all'indomani del lancio della holding MSE.

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport all'indomani del lancio della holding Milan Sports & Entertainment.

Nell’ottica di trovare nuovi ricavi, pensate anche a una tournée la prossima estate per il Milan? Ancora destinazione Australia oppure Stati Uniti?

"Con Amorim ne abbiamo già parlato e vi dico solo che, se faremo delle amichevoli all’estero, la prossima estate saranno negli Stati Uniti. Se le faremo... Non abbiamo ancora deciso e la scelta sarà di Ruben. In base a quello che sarà meglio per la squadra: giocare amichevoli all’estero deve essere un valore aggiunto per il gruppo, non far guadagnare un paio di milioni al club. Quei due milioni non saranno più il nostro obiettivo come succedeva con la vecchia gestione. Sotto questa proprietà non accadrà più. Tutto quello che organizzeremo a livello di amichevoli sarà ponderato assieme al nostro tecnico. Ogni spostamento. E non parteciperemo a tournée fatte da altri. Mettiamo i nostri giocatori al primo posto. Vogliamo aiutarli a prepararsi bene per vincere. Il nostro obiettivo è questo e puntiamo a raggiungerlo il prima possibile".

Nel mondo non molte società calcistiche si sono date un’organizzazione come quella che sta portando avanti lei.

"Esatto. La mia ambizione è quella di confrontarmi con i migliori club al mondo. Voglio farlo grazie alla mia visione globale del mondo dello sport e dell’entertainment. Le piattaforme di proprietà multisport al mondo che possiedono anche alcuni dei propri impianti non sono molte e noi vogliamo aggiungere a questo elenco il Milan. Per competere con loro e poi essere migliori".