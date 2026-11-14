Comparsata per Pervis Estupinan nella vittoria amichevole dell'Ecuador

Pochi minuti nel finale per Pervis Estupinan nell'amichevole che l'Ecuador ha vinto nella notte contro il Costa Rica

Nella notte italiana si è giocata l'amichevole tra Ecuador e Costa Rica, una partita che si è disputata su campo neutro, in Colombia. La formazione ecuadoregna ha vinto 2-0 con una rete per tempo. Nella prima frazione ha segnato Jordy Caicedo al minuto 22; al 68° l'espulsione per il costaricense Mesen; infine all'83° il raddoppio di Moises Caicedo su calcio di rigore.

Il CT argentino dell'Ecaudor Marcelo Gallardo ha deciso di lasciare Pervis Estupinan in panchina, almeno inizialmente. Il calciatore del Milan ha fatto il suo ingresso in campo poco dopo il gol del 2-0 dell'Ecuador: al minuto 85, Estupinan ha sostituito Hincapié. Solo cinque minuti più il breve recupero in campo per il calciatore rossonero. Il prossimo impegno della Nazionale di Pervis Estupinan, sempre amichevole, è in programma a 00.30 del prossimo 18 novembre contro la Bolivia.