Nazionali, tutti i risultati delle partite di ieri: ecco come sono andati i rossoneri 

Nazionali, tutti i risultati delle partite di ieri: ecco come sono andati i rossoneri MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna
Tutti i risultati delle partite di ieri della UEFA Nations League.

Dopo la brillante vittoria di giovedì sera della nazionale italiana sulla Francia di Zidane, sono continuate le partite valide per la quinta giornata della Nations League. Di seguito i risultati delle partite di ieri.

NAZIONALI: I RISULTATI DELLE PARTITE DI IERI

Moldavia - Kazakistan 2-1

Slovenia - Svizzera 0-0  (Jashari zero minuti giocati)

Scozia - Macedonia 2-1

Liechtenstein - Azerbaijan 0-1

Serbia - Germania 1-3

Olanda - Grecia 7-0

Bulgaria - Islanda 0-5

Slovacchia - Isole Faroe 2-2

Andorra - Gibilterra 2-0

Lussemburgo - Estonia 0-1