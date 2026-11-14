Nazionali, tutti i risultati delle partite di ieri: ecco come sono andati i rossoneri
MilanNews.it
Tutti i risultati delle partite di ieri della UEFA Nations League.
Dopo la brillante vittoria di giovedì sera della nazionale italiana sulla Francia di Zidane, sono continuate le partite valide per la quinta giornata della Nations League. Di seguito i risultati delle partite di ieri.
NAZIONALI: I RISULTATI DELLE PARTITE DI IERI
Moldavia - Kazakistan 2-1
Slovenia - Svizzera 0-0 (Jashari zero minuti giocati)
Scozia - Macedonia 2-1
Liechtenstein - Azerbaijan 0-1
Serbia - Germania 1-3
Olanda - Grecia 7-0
Bulgaria - Islanda 0-5
Slovacchia - Isole Faroe 2-2
Andorra - Gibilterra 2-0
Lussemburgo - Estonia 0-1
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