Esclusiva MN Sylla-Milan, pista complicata. Dal Belgio: "Union Saint-Gilloise e ragazzo aspettano la Premier League"

Il collega di Het Nieuwsbald Tjorven Messiaen ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Massyré Sylla

Massiré Sylla è uno dei nomi accostati alla difesa del Milan in vista del prossimo calciomercato invernale. Parliamo di un ragazzo giovane, capace di diventare un pilastro della retroguardia dell'Union Saint-Gilloise non facendo rimpiangere capitan Mac Allister, attualmente fermo ai box per un brutto infortunio. Ma il senegalese è pronto per il grande salto di qualità già a gennaio? Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Tjorven Messiaen, collega di Het Nieuwsbald.

In Italia si è parlato di un interesse del Milan per Sylla. Cosa si dice di lui in Belgio?

"Ho visto che il nome di Sylla è stato accostato al Milan. In Belgio lo abbiamo scoperto tramite i social, e l'USG per il momento non ci ha confermato nulla. È possibile counque che però il ragazzo sia finito nel mirino del Milan, perché sta giocando un grande calcio. Il suo trasferimento al Milan difficilmente si concretizzerà però a gennaio, anche perché sia Sylla che il club sarebbero più propensi ad ascoltare offerte dalla Premier League. Il ragazzo è quel tipo di calciatore che si sposerebbe alla perfezione con il campionato inglese".

Quali sono i suoi principali punti di forza e le sue migliori qualità?

"È giovane, è forte nei duelli, è veloce. Inoltre è molto bravo nella gestione del pallone. È un difensore completo, ha il potenziale per diventare uno dei migliori, che calzerebbe a pennello in Premier League, che tra le altre cose è la destinazione dei sogni di Sylla".

Quali aspetti del suo gioco deve ancora migliorare?

"È difficile dirlo, anche perché la sua crescita negli ultimi mesi è stata impressionante. Io direi che deve acquisire più esperienza, che comunque arriverà semplicemente giocando. Quindi non vedo tante cose da dover migliorare per compiere il prossimo step in carriera".

Pensi che l'Union Saint-Gilloise (USG) sarebbe disposta a lasciarlo partire già a gennaio, o credi che eventuali discussioni sul trasferimento slitteranno all'estate?

"Non penso che l'USG lo lascerà partire a gennaio. L'unico scenario possibile, che non accadrà penso, ma che comunque è l'unica soluzione, è che l'USG lo venga a gennaio ma se lo tenga almeno fino alla fine della stagione, anche perché il club non vende mai i suoi giocatori migliori a gennaio. Penso che inoltre che i club interessati possano addirittura anche spendere tanti soldi, ma l'Union non lo lascerà partire a gennaio".

Potresti descriverlo con tre aggettivi?

"Veloce, fisico e con carattere, perché è uno che quando deve prendere delle decisioni, lo fa sempre problemi"

A quale difensore lo paragoneresti?

"Considerando la sua evoluzione, direi Pacho. Arrivato dal nulla in Belgio, cresciuto, passato al Francoforte e poi finito al PSG. Nel caso di Sylla penso che andrà direttamente in Premier League. Ha tutto per essere perfetto per questo campionato".

È ancora molto giovane. Pensi che sia pronto per giocare in un grande club di una grande città come Milano?

"È ancora molto giovane, ma è umile, sta calmo, e non dobbiamo dimenticarci che è arrivato l'anno scorso, a gennaio, dalla seconda divisione norvegese. L'anno scorso ha giocato pochissimo, ma mentalmente è molto forte e ha iniziato questa stagione come se giocasse con questa squadra da anni. Oggi non immagino un USG senza Sylla, anche perché parliamo uno dei migliori difensori del campionato. A fine stagione compirà un salto di qualità importante in carriera, ma secondo me non sarà il Milan perché sta aspettando la Premier League. E da quello che so ci sono già diversi club inglesi pronti ad accontentarlo. Quindi il Milan potrebbe anche provarci, ma ci sarà bisogno di un grande progetto e di tanti soldi".