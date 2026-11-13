News Vendere il Milan? Macché, Cardinale rilancia e promette: "MSE rappresenta l’impegno di lungo periodo di RedBird a Milano"

RedBird Capital Partners ha lanciato oggi Milan Sports & Entertainment, holding che riunirà gli investimenti di RedBird a Milano.

RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha lanciato oggi Milan Sports & Entertainment (“MSE”), holding che riunirà gli investimenti di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento. La nuova società organizzerà singoli asset in un'unica piattaforma multisport integrata, con una gestione centralizzata, competenze condivise e partnership coordinate tra le diverse attività.

L'IMPEGNO DI REDBIRD

Capitale finanziaria e commerciale d'Italia e centro di riferimento globale per la moda, il design e la cultura, Milano rappresenta il punto di convergenza tra settori che stanno ridefinendo il futuro dello sport, dell'intrattenimento e degli eventi dal vivo. In un contesto europeo caratterizzato da nuovi investimenti privati, dallo sviluppo delle infrastrutture e dalla trasformazione dell'industria sportiva, Milano ha le caratteristiche e le dimensioni per affermarsi come uno dei mercati dello sport e dell'intrattenimento più influenti al mondo. MSE intende cogliere le opportunità offerte dall'incontro tra questi settori, riunendo realtà sportive di livello mondiale, infrastrutture, live entertainment ed esperienze culturali in una piattaforma integrata, saldamente radicata a Milano ma con una proiezione e ambizioni globali. Ma soprattutto, MSE rappresenta l'investimento e l’impegno di lungo periodo di RedBird a Milano e il suo impegno per il futuro della città.

COSA È RED BIRD

RedBird Capital Partners è una società di investimento privata che sviluppa imprese ad alto potenziale di crescita e offre soluzioni strategiche di capitale a fondatori e imprenditori. Fondata nel 2014 da Gerry Cardinale, RedBird combina un approccio sofisticato agli investimenti di private equity con un coinvolgimento operativo diretto nello sviluppo delle imprese, concentrandosi sui propri settori di riferimento: Sport, Media & Entertainment e Servizi Finanziari. La società gestisce attualmente oltre 21 miliardi di dollari di asset per conto di una base globale di investitori istituzionali di primario standing e family office.

