Chi è Brett Yorkmark, il nuovo ad di MSE: ex Brooklyn Nets, a gennaio lascerà Big 12 Conference, riporterà a Cardinale

Contestualmente alla costituzione di MSE, RedBird sta formando il leadership team della nuova holding e ha annunciato la nomina di Brett Yormark ad.

BRETT YORMARK NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO

Contestualmente alla costituzione di MSE, RedBird sta formando il leadership team della nuova holding e ha annunciato la nomina di Brett Yormark ad Amministratore Delegato. Riportando direttamente a Gerry Cardinale, Yormark guiderà lo sviluppo e l'attuazione della strategia di MSE, supervisionando le attività attualmente in portafoglio e valutando future opportunità di investimento.

Chi è Brett Yorkmark

Yormark porta con sé oltre trent'anni di esperienza nella creazione, nello sviluppo e nella guida di organizzazioni nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento. Attualmente è Commissioner della Big 12 Conference, incarico che lascerà alla fine di gennaio 2027. Durante il suo mandato alla Big 12 ha:

•⁠ ⁠Guidato una fase di significativa espansione, crescita commerciale e trasformazione del brand

•⁠ ⁠Concluso uno storico accordo per i diritti media con ESPN e Fox, valido fino alla stagione 2030-31

•⁠ ⁠Supervisionato l'espansione geografica della conference attraverso l'ingresso delle università dei Four Corners: University of Arizona (Wildcats), Arizona State University (Sun Devils), University of Colorado Boulder (Buffaloes) e University of Utah (Utes)

•⁠ ⁠Portato nello sport universitario un approccio orientato all'intrattenimento, valorizzando i principali eventi della Big 12 e rafforzandone il brand attraverso iniziative innovative di marketing, partnership e storytelling

•⁠ ⁠Istituito il primo Big 12 Business Advisory Board, riunendo esponenti di rilievo del mondo imprenditoriale per sostenere la strategia commerciale e la crescita di lungo periodo della conference

In precedenza, Yormark è stato Chief Executive Officer di Brooklyn Sports & Entertainment (“BSE”), dove ha supervisionato le attività dei Brooklyn Nets, franchigia NBA, e del Barclays Center. Durante il suo mandato ha:

•⁠ ⁠Svolto un ruolo centrale nel trasferimento della franchigia a Brooklyn e concluso nel 2007 un accordo ventennale per i naming rights dell'arena con Barclays, a un valore record

•⁠ ⁠Affermato il Barclays Center come una delle principali destinazioni per l'intrattenimento dal vivo dopo l'apertura nel 2012, con circa 11.000 abbonamenti stagionali venduti e circa l'80% delle suite assegnate nella prima stagione. Nel primo anno, l'arena ha ospitato circa 200 eventi e accolto oltre 2,1 milioni di visitatori

•⁠ ⁠Posizionato i Nets tra le principali squadre NBA e come brand globale, portandoli dal 31° al 4° posto nelle vendite di merchandising NBA e dal 27° al 5° posto nelle vendite di biglietti

•⁠ ⁠Ampliato il portafoglio di impianti di BSE, guidando la ristrutturazione, la riapertura e la successiva gestione di NYCB LIVE, del Brooklyn Paramount e dello storico Webster Hall di Manhattan

•⁠ ⁠Supervisionato tutte le attività del Barclays Center e di NYCB LIVE, tra cui gestione operativa, programmazione degli eventi, vendite e marketing

Brett Yormark ha dichiarato: “È un onore e un privilegio assumere questo incarico in una città con la storia e la passione per lo sport di Milano. Sono consapevole della responsabilità che comporta guidare un'organizzazione legata a istituzioni che significano così tanto per i loro tifosi e per le comunità di riferimento. Nel corso della mia carriera ho contribuito all'evoluzione delle organizzazioni sportive, ad ampliarne la portata e a creare nuove opportunità. Non vedo l'ora di mettere a frutto questa esperienza per realizzare la visione di RedBird per MSE. Sono entusiasta di lavorare al fianco di Gerry, di RedBird e dei nostri colleghi a Milano per trasformare questa visione in risultati concreti e duraturi”.

