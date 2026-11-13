Occhio agli sviluppi a San Donato: il Milan in NBA è una possibilità concreta. E c'è anche il tennis

RedBird Capital Partners, fondo proprietario del Milan, lancia Milan Sports & Entertainment e nomina Brett Yormark Amministratore Delegato.

RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha lanciato oggi Milan Sports & Entertainment (“MSE”), holding che riunirà gli investimenti di RedBird a Milano nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento. La nuova società organizzerà singoli asset in un'unica piattaforma multisport integrata, con una gestione centralizzata, competenze condivise e partnership coordinate tra le diverse attività. Capitale finanziaria e commerciale d'Italia e centro di riferimento globale per la moda, il design e la cultura, Milano rappresenta il punto di convergenza tra settori che stanno ridefinendo il futuro dello sport, dell'intrattenimento e degli eventi dal vivo. In un contesto europeo caratterizzato da nuovi investimenti privati, dallo sviluppo delle infrastrutture e dalla trasformazione dell'industria sportiva, Milano ha le caratteristiche e le dimensioni per affermarsi come uno dei mercati dello sport e dell'intrattenimento più influenti al mondo

MSE E I PROGETTI A SAN DONATO

Oltre al progetto del nuovo stadio, MSE intende sviluppare un più ampio ecosistema di attività sportive e d'intrattenimento a Milano. I piani comprendono la costituzione di un business nella gestione di stadi e arene per occuparsi dei servizi di ristorazione e vendita, del merchandising e delle suite premium; la valutazione dell'opportunità di detenere una franchigia con sede a Milano nell'ambito del progetto di una lega NBA Europe; lo sviluppo di una nuova destinazione per lo sport e l'intrattenimento dal vivo a San Donato; e la ricerca di opportunità per rafforzare il ruolo di Milano nel tennis internazionale.