Masala: "Milan, il futuro è adesso. Non c’è tempo da perdere: l’organico va puntellato subito"

Il giornalista Andrea Masala ha spiegato che il Milan deve puntellare subito la rosa di Amorim se vorrà essere competivo su tutti i fronti

Andrea Masala, sulle pagine della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ha parlato così del momento del Milan: "Milan, il futuro è adesso. Non c’è tempo da perdere se si vorranno piazzare i famigerati colpi di mercato che Gerry Cardinale ha sbandierato nei giorni elettrici del derby, sull’onda dell’entusiasmo. La squadra rossonera comincia a somigliare alla creatura che ha in mente Ruben Amorim, tecnico al quale il patron statunitense ribadisce la fiducia incondizionata. Merito del quarto posto in campionato, che sarebbe l’obiettivo minimo finale dopo il fallimento della scorsa annata. In Europa League tira tutt’altra aria, però si può ancora risalire nel maxi-girone: i margini ci sono. È evidente che la squadra rossonera è in piena fase di crescita, con tutti gli annessi e connessi, come la discontinuità messa in preventivo dallo stesso allenatore anche nelle giornate vincenti. Di sicuro il cantiere è aperto, quindi i vertici di Via Aldo Rossi hanno l’obbligo di prepararsi a qualsiasi soluzione in corsa.

È inequivocabile che al Milan farebbe comodo una punta centrale, al di là dell’apporto di Gonçalo Ramos, che comunque non riesce ancora a giustificare in pieno i 70 milioni spesi. Allo stesso tempo c’è la conclamata esigenza di rinforzare la difesa, che per ora se la cava con le valide seconde linee, vedi Diawara e De Winter. La suggestione Van Dijk appartiene alla prossima stagione. L’organico perciò va puntellato subito, specie se si ha intenzione di resistere su tutti i fronti, Coppa Italia compresa, non si sa mai…".