Turchia-Belgio 1-2, voto 6 in pagella per Diego Moreira: "Il Il re di Milano, ma con i Diavoli Rossi si distingue soprattutto per la generosità nella corsa"
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Nelle pagelle di Het Nieuwsblad, Diego Moreira, in campo 68' ieri sera in Turchia-Belgio, ha preso la sufficienza
Il Belgio di Diego Moreira ha vinto ieri sera in casa della Turchia per 2-1 grazie alle reti di Kevin De Bruyne e Charles De Ketelaere, mentre per i padroni di casa ha segnato Arda Guler. L'esterno del Milan ha giocato dal primo minuto ed è rimasto in campo fino al 68' quando è stato sostituto da Lukebakio.
Nelle pagelle odierne di Het Nieuwsblad, Moreira ha preso 6 in pagella con questo commento: "Il re di Milano, ma con i Diavoli Rossi si distingue soprattutto per la generosità nella corsa. Sul piano puramente offensivo regala qualche lampo di spettacolo provandoci due volte con l'esterno sinistro, ma invano".
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