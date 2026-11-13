Jashari, Camarda e non solo: i rossoneri impegnati oggi con le rispettive Nazionali
Torna la sosta per le Nazionali, la seconda di questa stagione dopo la lunga finestra tra settembre e ottobre. Sono 13 i rossoneri chiamati a rappresentare i rispettivi Paesi negli impegni di novembre. Tra UEFA Nations League, CONCACAF Nations League e amichevoli internazionali, i calciatori del Milan saranno protagonisti di numerose sfide in giro per il mondo. Ecco il programma dei rossoneri impegnati oggi con le rispettive Nazionali.
Ardon Jashari (Svizzera)
Slovenia-Svizzera, venerdì 13 novembre ore 20.45, Lubiana - UEFA Nations League
Davide Bartesaghi e Francesco Camarda (Italia Under 21)
Francia-Italia, venerdì 13 novembre ore 18.30, Laval - Amichevole
Sankhoun Diawara (Francia Under 21)
Francia-Italia, venerdì 13 novembre ore 18.30, Laval - Amichevole
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan