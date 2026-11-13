Jashari, Camarda e non solo: i rossoneri impegnati oggi con le rispettive Nazionali

Jashari, Camarda e non solo: i rossoneri impegnati oggi con le rispettive NazionaliMilanNews.it
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Oggi alle 07:30News
di Lorenzo De Angelis
Il programma dei calciatori del Milan impegnati oggi con le rispettive Nazionali

Torna la sosta per le Nazionali, la seconda di questa stagione dopo la lunga finestra tra settembre e ottobre. Sono 13 i rossoneri chiamati a rappresentare i rispettivi Paesi negli impegni di novembre. Tra UEFA Nations League, CONCACAF Nations League e amichevoli internazionali, i calciatori del Milan saranno protagonisti di numerose sfide in giro per il mondo. Ecco il programma dei rossoneri impegnati oggi con le rispettive Nazionali. 

Ardon Jashari (Svizzera)

Slovenia-Svizzera, venerdì 13 novembre ore 20.45, Lubiana - UEFA Nations League

Davide Bartesaghi e Francesco Camarda (Italia Under 21)

Francia-Italia, venerdì 13 novembre ore 18.30, Laval - Amichevole

Sankhoun Diawara (Francia Under 21)

Francia-Italia, venerdì 13 novembre ore 18.30, Laval - Amichevole