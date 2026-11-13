De Rossi: "Genoa diverso da altri posti. Diego Moreira dopo la partita mi ha detto che..."

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha rivelato cosa gli ha detto il rossonero Diego Moreira dopo la partita contro il Milan

Ospite negli studi di SkySport24, Daniele De Rossi ha commentato così la sua esperienza sulla panchina del Genoa e il momento difficile vissuto qualche settimana fa: “E’ stato la parte di carriera che ricorderò per sempre, forse il momento calcisticamente più difficile della mia carriera. Alla Roma l’esonero arrivò per motivi contingenti, qui invece stavamo facendo risultati pessimi. Qualcosa stava mancando, qualcosa funzionava ma non arrivavano i risultati. Non ho risolto i problemi da solo, ma mi sono fatto aiutare dai protagonisti principali che sono i calciatori, il mio staff, ci siamo uniti ancora di più. Sono felice perché siamo momentaneamente - lo sottolineo - usciti da un periodo difficile. Il calcio ti presenta costantemente montagne russe.

Col Milan è vero che abbiamo perso ma abbiamo perso bene tra virgolette, non lo meritavamo. Gli ultimi risultati tre o quattro settimane fa sembravano un’utopia. Ringrazio giocatori, staff e la mia società che mi ha dato fiducia e pazienza in un momento in cui altri club non ne avrebbero avuto. Si sono ricordati di quanto di buono abbiamo fatto l’anno scorso. Sono contento di essere uscito da un momento difficile e di essere l’allenatore del Genoa, sto proprio bene lì.

Io sono appassionato di tifo e tifosi, anche le scelte calcistiche nella mia vita mi hanno portato ad andare dall’altra parte del mondo solo per vivere un’esperienza con una maglia addosso della squadra forse con il tifo più caldo del mondo (il Boca, ndr). Tutt’ora mi trovo in una realtà che a livello di tifosi è al top in assoluto in Europa. Sono passionale, non timbro il cartellino. Passo due ore con il magazziniere o la cameriera con lo stesso entusiasmo con cui passo il tempo con il capitano della squadra. Vivendola così, lì ti rendi conto che è una grande squadra gigante il Genoa, Genova è piena di genoani che te lo ricordano ogni secondo quanto amano il loro club, l’orgoglio di essere il primo club d’Italia. La struttura architettonica dello stadio e il calore dei tifosi.. non lo dico perché voglio fare il ruffiano ma domenica è venuto Diego Moreira e ha detto non ho mai visto una cosa del genere qui in Italia. È una realtà di cui si accorgono anche i nostri avversari. È diverso da tanti posti, perché lo stadio è vicino ma perché loro sono tanto dentro alla partita e al Genoa e te lo ricordano in ogni istante. E soprattutto allo stadio c’è l’esplosione finale di quello che è il loro amore e io me lo voglio godere. Non voglio essere uno di passaggio ed essere impermeabile a tutto questo amore”.