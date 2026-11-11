Alvini avvisa il Milan: "Ci alleniamo per andare a giocare in campo con la nostra identità e per fare sempre il massimo"

Le dichiarazioni di Massimiliano Alvini, prossimo avversario del Milan di Amorim in campionato

A margine dell'evento 'La Clessidra' ad Anghiari, in provincia di Arezzo, in cui è stato premiato, l'allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini ha parlato ai microfoni dei colleghi di TMW lanciando anche un chiaro messaggio al Milan, prossimo avversario in Serie A dei ciociari. Di seguito le sue dichiarazioni.

Alla ripresa giocate una serie di partite difficili.

"Ci alleniamo per essere il Frosinone. Quello che abbiamo detto all'inizio, di andare a giocare in ogni campo con la propria identità e per fare sempre il massimo. Così ce la giocheremo".

Cosa prova ad essere già nella storia del Frosinone?

"Bello esserci, ma sarà ancora più bello rimanendo in Serie A. L'obiettivo più grande che abbiamo è quello e se ci riusciamo, è sicuramente un buon lavoro fatto da tutti".