"Io sono il più forte di tutti, cazzo! Mi devi solo prendere i giocatori". Il retroscena su Allegri post Napoli-Lazio

Nel suo intervento a Sportitalia Cafè, Michele Criscitiello racconta un retroscena riguardante Max Allegri dopo Napoli-Lazio dell’ultima giornata di Serie A. Queste le sue parole:

“Un retroscena che è successo al termine di Napoli-Lazio, che ovviamente sarà smentito da Allegri. Al termine della partita, nell’atrio che porta nello spogliatoio - da una parte si va a destra, nello spogliatoio del Napoli, e a sinistra in quello degli avversari - Allegri ha urlato tre volte: “Io sono il più forte di tutti, cazzo! Mi devi solo prendere i giocatori”. Queste frasi di Allegri ovviamente non sono piaciute ad alcuni calciatori che erano lì. Ovviamente non erano rivolte a De Laurentiis, perché era negli spogliatoi e non poteva essere rivolta alla tribuna. Secondo molti era semplicemente un pensiero ad alta voce, autoreferenziale, dove ha ripetuto tre volte questa cosa”.