Genoa, assente Frendrup: salta il Milan. Il motivo dell'infortunio

Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa, quest'oggi è assente per una botta alla caviglia destra rimediata nell'ultima partita contro il Lecce. Sembrava potesse recuperare e nella sfida odierna contro il Milan sarà in tribuna.

GENOA-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Traorè, Wiafe, Ellertsson; Messias, Vitinha; Osmajić. A disp.: Sommariva, Stolz; Drameh, Mitaj, Otoa, Puczka, Sabelli; A. Amorim, Baldanzi, Meichtry, Sow; Colombo, El Shaarawy, Havel, Venturino. All.: De Rossi.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modrić, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani; Bartesaghi, Estupiñan, F. Terracciano, Vladimirov; Comotto, Hutchinson, Jashari; Camarda. All.: R. Amorim.

Arbitro: Massa di Imperia.