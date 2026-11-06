Ferencvaros, Joseph dopo la doppietta al Milan: "Questa è una delle migliori serate della mia carriera"
L'attaccante del Ferencvaros Lenny Joseph, autore di una doppietta contro il Milan, ha rilasciato queste parole ai microfoni di M4 Sport dopo il successo degli ungheresi contro i rossoneri a San Siro: "Sono molto contento, avrei potuto segnare due o tre gol nel primo tempo, ma sono felice comunque della doppietta. Non ero nervoso durante l'intervallo, non ero agitato, è una cosa che succede quando dai il massimo e il gol non arriva. Anche il loro portiere ha parato, ma sono rimasto concentrato e sapevo che sarebbe arrivato. Ho bloccato il difensore in contropiede in modo che non potesse attaccare Kristoffer, e anche se avrebbe potuto segnare anche lui, sapevo che avrebbe passato la palla. Questa è una delle migliori serate della mia carriera".
Questo il tabellino di Milan-Ferencvaros, match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League
MILAN-FERENCVAROS 0-2
Marcatori: 52’ e 66’ Joseph.
LE FORMAZIONI
MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara (dal 46’ Gila), Bartesaghi (dal 67’ Camarda); Hutchinson, Jashari (dal 64’ Modric), Musah (dal 46’ Moreira), Cisse (dal 46’ Pulisic); Rabiot; Ramos. A disp.: Bouyer, Pittarella; Estupiñan, Vladimirov; Comotto. All.: Amorim.
FERENCVÁROS (4-3-3): Dibusz; Cadu, Raemaekers, Gómez, Osváth; Corbu (dal 90’+3 Arzani), Á. Nagy, Bero (dal 67’ Madarász); Birmančević (dal 86’ Levi), Joseph (dal 67’ Yusuf), Zachariassen (dal 86’ Maïga). A disp.: Á.Varga, Bagi, Keïta, O. Nagy, Rommens, Z.Varga, Zohoré. All.: Borbély.
Arbitro: Urs Schnyder (SUI).
Ammoniti: 32’ Cisse, 51’ De Winter, 90’+4 Nagy.
Espulsi: 76’ Yusuf.
Recupero: 4’ 2T.
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