Ferencvaros, Joseph dopo la doppietta al Milan: "Questa è una delle migliori serate della mia carriera"

Dopo il match contro il Milan, l'attaccante del Ferencvaros Joseph ha commentato il successo degli ungheresi contro i rossoneri a San Siro

L'attaccante del Ferencvaros Lenny Joseph, autore di una doppietta contro il Milan, ha rilasciato queste parole ai microfoni di M4 Sport dopo il successo degli ungheresi contro i rossoneri a San Siro: "Sono molto contento, avrei potuto segnare due o tre gol nel primo tempo, ma sono felice comunque della doppietta. Non ero nervoso durante l'intervallo, non ero agitato, è una cosa che succede quando dai il massimo e il gol non arriva. Anche il loro portiere ha parato, ma sono rimasto concentrato e sapevo che sarebbe arrivato. Ho bloccato il difensore in contropiede in modo che non potesse attaccare Kristoffer, e anche se avrebbe potuto segnare anche lui, sapevo che avrebbe passato la palla. Questa è una delle migliori serate della mia carriera".

Questo il tabellino di Milan-Ferencvaros, match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League

MILAN-FERENCVAROS 0-2

Marcatori: 52’ e 66’ Joseph.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara (dal 46’ Gila), Bartesaghi (dal 67’ Camarda); Hutchinson, Jashari (dal 64’ Modric), Musah (dal 46’ Moreira), Cisse (dal 46’ Pulisic); Rabiot; Ramos. A disp.: Bouyer, Pittarella; Estupiñan, Vladimirov; Comotto. All.: Amorim.

FERENCVÁROS (4-3-3): Dibusz; Cadu, Raemaekers, Gómez, Osváth; Corbu (dal 90’+3 Arzani), Á. Nagy, Bero (dal 67’ Madarász); Birmančević (dal 86’ Levi), Joseph (dal 67’ Yusuf), Zachariassen (dal 86’ Maïga). A disp.: Á.Varga, Bagi, Keïta, O. Nagy, Rommens, Z.Varga, Zohoré. All.: Borbély.

Arbitro: Urs Schnyder (SUI).

Ammoniti: 32’ Cisse, 51’ De Winter, 90’+4 Nagy.

Espulsi: 76’ Yusuf.

Recupero: 4’ 2T.