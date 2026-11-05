Milan-Ferencváros, divario enorme negli stipendi: Ramos da solo vale l’intera rosa ungherese
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Il divario tra Milan e Ferencvaros non è apparentemente solo tecnico, ma anche economico.
Il confronto economico tra Milan e Ferencvaros è impressionante. Gonçalo Ramos guadagna 12,8 milioni lordi a stagione, circa 7 netti bonus compresi. Una cifra superiore all'intero monte stipendi del club ungherese, fermo a circa 11 milioni. Il più pagato del Ferencvaros è Naby Keita, con poco più di 1,2 milioni lordi, giocatore che ha già affrontato il Milan a San Siro, ma con la maglia del Liverpool nel dicembre del 2021.
Sul piano economico, quindi, non c'è parita, ma la classifica in Europa, ad oggi, racconta altro: Ferencvaros a punteggio pieno, Milan fermo a 3. Un motivo in più per non sottovalutare una sfida che potrebbe dire tanto sul percorso europeo della formazione di Amorim.
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