Fonseca saluta il Lione: "Vi dico addio per realizzare il mio sogno"

Come già annunciato, Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Lione. Il tecnico portoghese lascia il club francese a stagione in corso, tra dubbi e riflessioni sulle reali motivazioni. Così, l'ex allenatore di Roma e Milan ha voluto salutare i tifosi francesi con una lunga lettera:

FONSECA SALUTA IL LIONE

“Caro Lione, certe decisioni nella vita sono sia fonte di felicità che di tristezza. Questa è una di queste. Oggi saluto l’Olympique Lyonnais, ed è molto più difficile di quanto avessi mai immaginato. Col tempo, Lione è diventata molto più di un luogo dove lavoravo: è diventata una casa. Un luogo dove mi sentivo sicuro, supportato e rispettato, anche nei momenti più difficili. Non lo dimenticherò mai. Alla signora Presidente, a tutti coloro che fanno parte del club, al mio staff e soprattutto ai miei giocatori: grazie. Grazie per la vostra fiducia, il vostro impegno, i momenti condivisi e tutto ciò che abbiamo vissuto insieme. Sono orgoglioso di quanto sono arrivato lontano e, ancora di più, grato alle persone che ho avuto la possibilità di incontrare qui. E soprattutto ai fan: grazie per avermi fatto sentire a casa. La vostra passione, il vostro amore per questo club e tutte le emozioni che abbiamo condiviso rimarranno per sempre impressi nella mia memoria. Il calcio fa parte della mia vita da che ho memoria. E a volte, ti offre la possibilità di realizzare un sogno che hai avuto fin dall’infanzia. Questo momento è arrivato per me. Sono felice e grato per ciò che mi aspetta, ma una parte del mio cuore sarà sempre a Lione. Me ne vado con immensa gratitudine e ricordi che terrò con me per il resto della mia vita. Grazie, Lione. Per tutto. Forza OL“.