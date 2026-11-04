Milan da scudetto? Dida predica calma: "Abbiamo vinto un derby, ma c’è ancora tanta strada da fare per vincere il campionato"

Nelson Dida, ex portiere rossonero, ha detto la sua sugli obiettivi stagionali del Milan di Ruben Amorim

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex portiere rossonero Nelson Dida ha detto la sua sugli obiettivi stagionali del Milan: "Se è giusto che il Milan punti a vincere lo scudetto? Penso che il Milan debba prima di tutto trovare il proprio ritmo di gioco e acquisire un controllo sempre maggiore delle partite. Abbiamo vinto un derby, ma c’è ancora tanta strada da fare per vincere il campionato. Il mio obiettivo è vedere questa squadra crescere ulteriormente e dimostrare di poter diventare sempre più forte. Dare continuità al lavoro che sta facendo l’allenatore è la cosa principale.

Domani c'è il Ferencvaros in Europa League? Contro gli ungheresi non sarà un match facile, ma vincere sarebbe importante per rimanere vicini alle prime posizioni. Il Milan non deve mai sottovalutare nessun avversario: deve scendere in campo con rispetto, affrontare la sfida con la giusta mentalità e fare il proprio gioco. Tutte le squadre puntano a vincere, ma è chiaro che il Milan, per la sua storia, ha un tipo di responsabilità diverso: parliamo di una società importante nel panorama calcistico mondiale e, di conseguenza, vincere è fondamentale per il club, per i tifosi e per tutti i suoi sostenitori nel mondo.

Cosa è mancato finora contro Benfica e Bournemouth? Indubbiamente le avversarie affrontate sono forti. Il Milan poteva fare meglio, ma la squadra è in crescita e in panchina ha giocatori importanti. Elementi che possono aiutare a mascherare qualche infortunio. Una rosa ampia è un aspetto positivo che potrà rivelarsi utile nel prosieguo della stagione: per arrivare in fondo a tutte le competizioni c’è bisogno dell’apporto di tutti".