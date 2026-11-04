News F.Galli rivela: "Cardinale ha insistito sul fatto che proseguirà a investire"

L'ex difensore Filippo Galli ha rivelato di cos'ha parlato Gerry Cardinale venerdì durante la cena insieme a tanti altri ex giocatori rossoneri

Intervistato in esclusiva da gazzetta.it, Filippo Galli, ex difensore, allenatore e dirigente del Milan, ha parlato d Gerry Cardinale e del discorso pronunciato dal patron rossonero venerdì sera durante la cena organizzata dal patron milanista con diversi ex giocatori milanisti: "Ha parlato per mezzora abbondante, ed è stato un discorso che ho percepito accorato, sincero. Sottolineerei in particolare il mea culpa sugli errori commessi. Direi che è un buon inizio, sono state parole che sono sembrate sentite, e non dovute. Ma la strada è ancora lunga. Ha insistito sul fatto che proseguirà a investire. Direi che ha capito come funziona il calcio in Italia rispetto a quello americano, dove è tutto più tranquillo.

Poi ha speso parole belle sul percorso di Berlusconi nel club, sottolineando però che oggi Berlusconi si troverebbe a che fare con un mondo cambiato, dove diventa vitale la sostenibilità finanziaria. Ora attendiamo che si realizzi qualcosa… Adesso c’è un mercato di gennaio in cui intervenire, un’area tecnica da sistemare e definire. C’è la necessità di creare una governance di livello, altrimenti l’allenatore resta solo, e se per caso i risultati non arrivano… L’impressione con cui sono uscito da quel ristorante? Molto buona. L’atteggiamento è berlusconiano in termini di visione".