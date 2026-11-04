News F. Galli su Cardinale: "L’atteggiamento è berlusconiano in termini di visione"

Filippo Galli, presente anche lui venerdì sera alla cena organizzata da Gerry Cardinale con tanti ex rossoneri, ha parlato del patron del Milan

Intervistato da gazzetta.it, Filippo Galli, ex difensore, allenatore e dirigente del Milan, ha raccontato com'è andata la cena organizzata venerdì da Gerry Cardinale alla quale ha partecipato lui e tanti altri ex giocatori rossoneri: "Ha parlato per mezzora abbondante, ed è stato un discorso che ho percepito accorato, sincero. Sottolineerei in particolare il mea culpa sugli errori commessi. Direi che è un buon inizio, sono state parole che sono sembrate sentite, e non dovute. Ma la strada è ancora lunga. Ha insistito sul fatto che proseguirà a investire. Direi che ha capito come funziona il calcio in Italia rispetto a quello americano, dove è tutto più tranquillo.

L’impressione con cui sono uscito da quel ristorante? Molto buona. L’atteggiamento è berlusconiano in termini di visione. Se Cardinale sta provando a spiegare di aver capito cos’è il Milan? È un inizio di comprensione e buona volontà. Ha capito il senso della storia, del passato e dei tifosi. La strada giusta è stata imboccata, non resta che attendere la prossima cena…".