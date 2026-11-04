F. Galli su Cardinale: "L’atteggiamento è berlusconiano in termini di visione"
Intervistato da gazzetta.it, Filippo Galli, ex difensore, allenatore e dirigente del Milan, ha raccontato com'è andata la cena organizzata venerdì da Gerry Cardinale alla quale ha partecipato lui e tanti altri ex giocatori rossoneri: "Ha parlato per mezzora abbondante, ed è stato un discorso che ho percepito accorato, sincero. Sottolineerei in particolare il mea culpa sugli errori commessi. Direi che è un buon inizio, sono state parole che sono sembrate sentite, e non dovute. Ma la strada è ancora lunga. Ha insistito sul fatto che proseguirà a investire. Direi che ha capito come funziona il calcio in Italia rispetto a quello americano, dove è tutto più tranquillo.
L’impressione con cui sono uscito da quel ristorante? Molto buona. L’atteggiamento è berlusconiano in termini di visione. Se Cardinale sta provando a spiegare di aver capito cos’è il Milan? È un inizio di comprensione e buona volontà. Ha capito il senso della storia, del passato e dei tifosi. La strada giusta è stata imboccata, non resta che attendere la prossima cena…".
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