Il derby è rossonero. La felicità di Dida: "Una prova di grande personalità e coraggio del Milan"

L'ex portiere rossonero Nelson Dida ha esaltato la prestazione di sabato del Milan nel derby contro l'Inter

Nelson Dida, ex portiere rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la vittoria del Milan contro l'Inter nel derby: "Sono molto felice perché il Milan ha dimostrato una grandissima concentrazione e una voglia di reagire dopo il risultato negativo con il Bologna. Sono contento anche per il gioco espresso, per la grande collaborazione tra i giocatori e per l’atteggiamento. Cosa mi è piaciuto di più? Abbiamo visto una grandissima determinazione da parte di tutti fin dal fischio d’inizio. I giocatori cercavano il confronto con gli avversari, puntavano l’uomo e dimostravano di credere nella vittoria. È stata una prova di grande personalità e coraggio".

Il grande protagonista del match è stato Diego Moreira, autore di due assist e di un gol. Questo il pensiero di Dida sull'esterno belga: "Moreira è un giovane talento in grande crescita. Sta dimostrando incontro dopo incontro sia il suo valore all’interno della squadra sia la fiducia che ha in se stesso. Speriamo che possa continuare a crescere e ad aiutare ancora di più i suoi compagni".