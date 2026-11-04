Il derby è rossonero. La felicità di Dida: "Una prova di grande personalità e coraggio del Milan"
Nelson Dida, ex portiere rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport la vittoria del Milan contro l'Inter nel derby: "Sono molto felice perché il Milan ha dimostrato una grandissima concentrazione e una voglia di reagire dopo il risultato negativo con il Bologna. Sono contento anche per il gioco espresso, per la grande collaborazione tra i giocatori e per l’atteggiamento. Cosa mi è piaciuto di più? Abbiamo visto una grandissima determinazione da parte di tutti fin dal fischio d’inizio. I giocatori cercavano il confronto con gli avversari, puntavano l’uomo e dimostravano di credere nella vittoria. È stata una prova di grande personalità e coraggio".
Il grande protagonista del match è stato Diego Moreira, autore di due assist e di un gol. Questo il pensiero di Dida sull'esterno belga: "Moreira è un giovane talento in grande crescita. Sta dimostrando incontro dopo incontro sia il suo valore all’interno della squadra sia la fiducia che ha in se stesso. Speriamo che possa continuare a crescere e ad aiutare ancora di più i suoi compagni".
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