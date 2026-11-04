News F.Galli e il discorso di Cardinale alla cena con gli ex Milan: "Ha fatto mea culpa sugli errori commessi"

L'ex difensore Filippo Galli ha rivelato di cos'ha parlato Gerry Cardinale venerdì durante la cena insieme a tanti altri ex giocatori rossoneri

Filippo Galli, ex difensore, allenatore e dirigente del Milan, ha rilasciato una bella intervista a gazzetta.it nella quale ha raccontato il discorso pronunciato da Gerry Cardinale venerdì sera durante la cena organizzata dal patron milanista con diversi ex giocatori rossoneri: "Ha parlato per mezzora abbondante, ed è stato un discorso che ho percepito accorato, sincero. Sottolineerei in particolare il mea culpa sugli errori commessi. Direi che è un buon inizio, sono state parole che sono sembrate sentite, e non dovute. Ma la strada è ancora lunga. Ha insistito sul fatto che proseguirà a investire. Direi che ha capito come funziona il calcio in Italia rispetto a quello americano, dove è tutto più tranquillo.

Poi ha speso parole belle sul percorso di Berlusconi nel club, sottolineando però che oggi Berlusconi si troverebbe a che fare con un mondo cambiato, dove diventa vitale la sostenibilità finanziaria. Ora attendiamo che si realizzi qualcosa… Adesso c’è un mercato di gennaio in cui intervenire, un’area tecnica da sistemare e definire. C’è la necessità di creare una governance di livello, altrimenti l’allenatore resta solo, e se per caso i risultati non arrivano…

Se mi ha sorpreso questa cena organizzata da Cardinale? In effetti sì, non ce l’aspettavamo. L’invito è arrivato dal Milan un paio di settimane prima. Per noi queste sono occasioni di ritrovarci fra ex compagni, per rappresentare il Milan. E questo al di là di chi è la proprietà".