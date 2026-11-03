Ex Milan, chi si rivede: Devis Vasquez titolare in Manchester United-Roma
E' tutto pronto all'Old Trafford per la 4ª giornata della fase-campionato di UEFA Champions League 2026-27. Tra pochi minuti, in campo ci saranno i Red Devils contro la Roma di Gasperini. Gli inglesi, dopo la clamorosa debacle contro il Como, proveranno a trovare il risultato contro i giallorossi. A difesa della porta della squadra della Capitale, visto il recente problema fisico di Gollini, ci sarà un ex rossonero, che però con la maglia del Milan non ha mai giocato nessuna gara ufficiale: Devis Vasquez:
MANCHESTER UNITED-ROMA: IN PORTA UN EX MILAN
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) - Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Yoro; Baleba, Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernades, Diallo; Matheus Cunha. All. Carrick.
ROMA (3-4-2-1) - Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini.
ARBITRO: Jesus Gil Manzano (Spagna).
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