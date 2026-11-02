Pioli ricorda il suo Milan: "Tonali e Kessiè facevano un lavoro per 3 o 4 giocatori"

Le parole di Stefano Pioli nel ricordo del suo Milan, soprattutto nell'anno dello scudetto 2021/2022

Ai microfoni di Sky Calcio Club, l'ex allenatore del Milan Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista, nel corso di una piacevole chiacchierata con i tanti ospiti di Fabio Caressa. Tra i tanti temi affrontati, l'ex tecnico rossonero ha parlato molto di Rafa Leao e del rendimento avuto con lui negli anni, positivi ed indimenticabili al Milan dal 2019 al 2023. Questo un breve estratto del suo ricordo di Leao e di quel Milan, un gruppo e una famiglia prima che una squadra di calcio:

PIOLI RACCONTA IL SUO MILAN

"Sicuramente uno come Rafa nell'anno dello Scudeto è stato devastante, poche volte ho visto giocatori così. Il lavoro che abbiamo fatto io, Maldini e Massara con lui è stato importante perchè lui ha qualità incredibili e noi siamo stati bravi ad alzare il suo livello e l'asticella. Lui è buono dentro, è una cosa positiva perchè un allenatore deve capire i calciatori e i ragazzi. Sul Milan? Noi avevamo Kessie e

Tonali che facevano un lavoro per 3 o 4 giocatori, quindi ti fa capire quanto dinanismo avevamo a centrocampo...".