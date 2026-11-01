Pioli ricorda Leao: "L'anno dello scudetto è stato devastante. Ho visto pochi giocatori di quel livello"

Pioli ricorda Rafael Leao

Nel post partita di Juventus-Napoli, nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex allenatore di Milan e Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche di Rafael Leao, giocatore esploso sotto di lui nell'anno del 19esimo scudetto del Milan. Di seguito il suo pensiero sul portoghese, oggi al Galatasaray:

“L’anno dello scudetto è stato devastante. Ho visto pochi giocatori di quel livello. Poi non è stato e non siamo stati bravi. Perché poi quando si vince è perché si crea qualcosa di particolare nel gruppo di lavoro. Non siamo stati bravi io, Paolo (Maldini, ndr) e Ricky (Massara, ndr), ma anche lui, a mantenere ed alzare ancora di più il suo livello. Che abbia qualità importanti sì. L’allenatore deve capire i giocatori. Rafa è un giocatore buono che va stimolato in un certo modo”.