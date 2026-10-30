Leao si sblocca: primo gol del portoghese con la maglia del Galatasaray su calcio di rigore
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Rafa Leao ha segnato il primo gol ufficiale con la maglia del Galatasaray.
Dopo diversi mesi ed un ambientamento tutt'altro che semplice, l'ex numero 10 rossoneri Rafa Leao ha trovato il primo gol ufficiale con la maglia del Galatasaray. Gli avversari erano il Konyaspor, squadra che milita attualmentente al 15° posto su 18 nella Superlig turca. Il portoghese è partito titolare ed ha trovato la via della rete solo nel secondo tempo, al 55' su calcio di rigore.
LA PARTITA DI LEAO IN DATI
Questi i dati della partita di Leao giocata oggi che testimoniano la prova positiva dell'ex rossonero:
1.6 gol attesi
4 tiri totali
3 tiri in porta
1 tiro fuori
2 grandi occasioni perse
2 passaggi chiave
2 quasi gol
55 tocchi
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