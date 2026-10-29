Gimenez decisivo con il Porto: gol e semifinale di Coppa conquistata

Santiago Gimenez è stato decisivo ieri sera nella vittoria del suo Porto contro l'Académico Viseu. Un calcio di rigore trasformato perfettamente in una partita chiusa e bloccata. Per il Bebote, forse questo è il momento più felice degli ultimi due anni.

E' soddisfatto anche il tecnico del Porto Francesco Farioli, che al termine della partita ai microfoni di Sport TV ha commentato così la prestazione dell'ex attaccante del Milan:

"E stato molto importante avere questa partita per dare minuti ai giocatori che sono arrivati tardi. Abbiamo visto 90 minuti con Santi Gimenez, che era un obiettivo, ha fatto molto bene. Anche Fofana, che non era mai stato titolare. Ci sono state tante cose positive".

Finora, il Bebote in 6 presenze ufficiali ha segnato due gol. Con la maglia del Milan in 37 partite ne aveva segnati 7 conditi da 6 assist.