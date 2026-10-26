F.Galli non ha dubbi: "Amorim ha preso in mano il Milan, il gruppo lo sta seguendo"

L'ex rossonero Filippo Galli è convinto che la squadra rossonera stia seguendo il nuovo allenatore Ruben Amorim

Filippo Galli, ex giocatore, allenatore e dirigente rossonero, ha commentato così a Pressing la vittoria del Milan contro l'Udinese: "La situazione del Milan è molto buona, è terzo a -4 dalla vetta e davanti a tante altre squadre che combattono per i primi quattro posti. Il Milan arrivava dalla brutta sconfitta di Bournemouth, non era facile, ma la squadra ha risposto bene nonostate le tante assenze. I giocatori hanno fatto quello che ha chiesto Amorim, andando anche contro questo pessimismo cosmico che c'è anche tra i tifosi milanisti. Le scelte di Amorim sono state a volte criticate, secondo me l'unica volta che ha fatto scelte discutibili è stato contro il Benfica in Europa League".

Amorim? Ha preso in mano il Milan. Ad Udine c'è stata una bella dimostrazione, poi chiaro che bisogna valutare sempre anche l'avversario, ma non era facile e la squadra ha riposto presente. Sono certo che questa squadra stia seguendo l'allenatore. Il Milan sta andando nella direzione giusta. Nel Milan manca un ds, Cardinale è più presente, ma serve una struttura più definita secondo me".