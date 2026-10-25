Allegri, lo sfogo dopo Napoli-Roma: “Sono sempre loro, si sono messi la Champions in tasca”

Allegri, lo sfogo dopo Napoli-Roma: “Sono sempre loro, si sono messi la Champions in tasca”MilanNews.it
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Oggi alle 11:12Gli ex
di Lorenzo De Angelis
Lo sfogo di Allegri nel post partita di Napoli-Roma che ha creato più di qualche polemica

Massimiliano Allegri non avrebbe nascosto il proprio disappunto dopo Napoli-Roma. Dopo l'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, dirigendosi verso la sala stampa per il consueto appuntamento con la conferenza, il tecnico livornese si sarebbe sfogato lasciandosi andare ad un'affermazione che non è passata di certo in secondo piano: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro… L'ho pagata con il Milan". 

Lo sfogo fa riferimento non solo sul presunto fallo di Balerdi su Beukema, non sazionato, che ha portato alla doppietta dell'argentino, ma anche agli episodi che l'anno scorso rilegarono il Milan all'Europa League, con proprio la Roma di Gian Piero Gasperini che invece ne approfittò staccando il pass per la Champions League.  