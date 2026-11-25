Primo Piano Infortuni, necessità e mercato si intrecciano. Ma prima c'è l'Europa League

Nel podcast odierno parliamo di Europa League, infortuni e necessità che dovranno essere colmate col calciomercato invernale

È stato detto in tutte le salse: il Milan deve smuovere la classifica di Europa League in queste ultime 4 partite per arrivare almeno alla fase play off, per poi puntare ad entrare in quella ad eliminazione diretta. Tradotto: domani con l'Olympiacos zero calcoli. Anche se fino ad oggi, fa strano ma è così, il Milan non ha mai vinto in Grecia contro squadre greche. Amorim è chiamato a fare anche un pezzo di storia del club rossonero: non sarà facile, visto gli otto giocatori indisponibili per infortunio. A Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze, Terracciano, Pavlovic, Loftus-Cheek e Modric questa mattina si è aggiunto anche Francesco Camarda, che non sarà della sfida per un problema alla caviglia.

Le scelte di formazioni di Amorim saranno quindi praticamente obbligate: da capire come sfrutterà il ritorno in difesa di Tomori. L'inglese può prendere sia il posto di Gila a destra, e sia giocare da centrale facendo poi spostare Diawara sulla sinistra. E proprio a proposito di terzini sinistri è abbastanza evidente - Musah terzino parla da sé - che Amorim al momento non abbia piena fiducia nelle prestazioni di Bartesaghi e, soprattutto, Estupinan. È il filo che unisce campo e calciomercato: a gennaio - con Krosche che a breve verrà ufficializzato - il Milan andrà a cercare innanzitutto un terzino sinistro. Da capire se potrà essere riaperta la pista Balde, ma in ogni caso i rossoneri proveranno a rinforzarsi in quel ruolo. L'ha detto anche Amorim, parlando di Gonçalo Inacio: il giocatore dello Sporting ovviamente gli piace, ma i posti per i centrali sono pieni. Certo, c'è da capire cosa succederà con Tomori a gennaio e se Pavlovic receupererà del tutto da questi ultimi problemi, ma il primo ruolo per il mercato invernale è quello del terzino sinistro.

Ci sono ovviamente i temi Endrick, vice Ramos e Francesco Camarda: tutte situazioni in evoluzione. Il Milan, se il brasiliano potrà partire, a quanto pare è pronto. Sul giovane classe 2008 bisogna capire qual è la miglior soluzione per il prestito. Se rimanere in Italia, magari sponda Genoa visto che Lorenzo Colombo ha finito la stagione per infortunio, o tentare fortuna all'estero. Di tutto questo e tanto altro ne parliamo nel podcast odierno!

AGGIORNAMENTO 14.05 - Anche Bartesaghi non convocato per una peritendinite alla gamba destra. Il podcast è stato registrato prima di questo aggiornamento.

INFORTUNATI MILAN, LA SITUAZIONE

Samuel Chukwueze - Rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra

Matteo Gabbia - Lesione flessore coscia sinistra

Ruben Loftus-Cheek - Lesione muscolare

Alexis Saelemaekers - Operazione alla caviglia

Strahinja Pavlovic - Recupero post coliche renali

Luka Modric - Risentimento al retto femorale destro

Francesco Camarda - Problema alla caviglia

Pietro Terracciano - Problema fisico

Davide Bartesaghi - Peritendinite alla gamba destra