Una spa a Creta? No, un massaggio rigenerante a San Siro. Peccato Modric! "Dopo Ferencvaros c'è sempre Atene"

“Ciao! Dovresti venire qualche giorno qui a Creta. Alla Elounda Hotel c’è la Penthouse Spa, dove ti puoi rigenerare con la SIX SENSES SPA. Incredibili massaggi fusion, con programmi olistici e ayurvedici”.

Ho ricevuto questa telefonata da un’amica, mentre andavo a mangiare nel solito ristorante, con TV, davanti al CityLife. Mi è venuto da sorridere.

“Non cambierei nessun massaggio rilassante all’alga marina e agli estratti di passiflora con l’esperienza vissuta oggi a San Siro!”, rispondo convinto.

“Ah, sei stato in una delle dieci piscine delle nuove Terme De Montel, davanti allo stadio? Sono bravissimi nell’applicazione di Savon Beldi, il sapone nero, nell’Hammam, il bagno turco!”

“No, cara, non hai capito. Non sono stato davanti a San Siro. Sono andato dentro San Siro, dove ho passato cento minuti di assoluto relax. I tuoi impacchi di argilla non erano nulla rispetto a quello che ho provato, grazie alle prodezze dei giocatori del Milan. Ha cominciato Modric, con un lancio a Rabiot, idratante come olio di jojoba. Poi si è presentato Rabiot con giocate e fughe, delicate come un mix di Achillea Millefoglie blu, Vetiver e Patchouli. Mi è venuta la pelle liscia come quella di un bimbo, quando Diego Moreira toccava il pallone. Sembrava mi spalmassi una crema Ylang Ylang. E Pulisic, Ramos, Jashari, rigeneranti come Olio Mosqueta? Siamo usciti dallo stadio più freschi, più belli, più sereni, anche se non avevamo davanti il mare di Creta”.

La mia amica non ha risposto. Ha chiuso la comunicazione, forse un po’ scioccata, ma certamente con un tocco di invidia per non avere trascorso un bel pomeriggio di calcio.

È stato bravo Amorim a studiare pregi e difetti del Frosinone, squadra intensa e coraggiosa, che Alvini ha voluto presentare contro il Milan senza rinnegare i principi di gioco, fondamentali per la conquista dei meritati venti punti. Unica colpa, forse, del tecnico portoghese quella di non sostituire, a venti minuti dalla fine, Modric e Rabiot. Mentre il francese ha chiuso senza problemi fisici, il fuoriclasse croato, nei minuti finali, ha accusato un fastidio a un muscolo, che lo costringerà a dare forfait ad Atene e Cagliari. Jashari, la sua alternativa, ha offerto un'eccellente prestazione domenica, ma il suo rendimento non è mai stato ottimale, in questa stagione, quando ha giocato senza avere accanto Modric. Ad Atene deve smentire questa sensazione, anzi questa realtà. Atene, la città delle due Champions League, quella di Capello e quella di Ancelotti. Anche Amorim spera di ripetere le vittorie dei suoi celebri colleghi sotto il Partenone, perché, in futuro, anche lui possa sempre esclamare:

“DOPO FERENCVAROS C’È SEMPRE ATENE!”