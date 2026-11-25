Adani: "Si diceva che Modric e Rabiot performassero di più con Allegri: non è vero"

Lele Adani, opinionista, si è così espresso a Viva el Futbol commentando la crescita del Milan di Amorim dopo la vittoria sul Frosinone.

Lele Adani, opinionista, si è così espresso a Viva el Futbol commentando la crescita del Milan di Amorim dopo la vittoria sul Frosinone: “È vero che sono stati spesi dei soldi per Diego Moreira che sta facendo la differenza. È vero che la palla magica, la prima col Frosinone, è di Modric, che quindi non era l'anno scorso che faceva così bene da stopper davanti alla difesa, perché può giocare più avanti e mettere le palle di prima, perché Modric non è la prima palla che dà a Rabiot e premia gli inserimenti di Rabiot".

ADANI (E AMORIM) PAZZO DI RABIOT

"A proposito: la somma dei gol e assist di Rabiot - ha proseguito Adani soffermandosi su Rabiot - a un terzo di campionato, che è undici, è già più grande di tutto l'anno scorso con Allegri, che era dieci: quindi anche le parole secondo cui con Allegri performava di più non sono vere. Rabiot performa perché se poi lo fai giocare in condizioni di esprimersi, Rabiot è già a undici. Quindi vuol dire che — e qua c'è l'intervista in merito di Ruben Amorim su Adrien Rabiot — può giocare da trequarti, può giocare da numero otto, può giocare anche da play un po' più basso, che se non gli piace... sicuramente è uno dei centrocampisti migliori che abbia mai allenato. E ripeto, tutto questo a un terzo del campionato, non in tutto il campionato: quindi che abbia già preso lo sappiamo".