"Una Iris per non dimenticare". AC Milan aderisce al progetto dell'Associazione Le Iris di Trebecco in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

"Non coprite troppo di terra i bulbi, lasciateli respirare". È l'indicazione di Cristina Mostosi a due ragazze e due ragazzi del Settore Giovanile, mentre piantano undici iris, come una squadra di calcio, all'ingresso del PUMA House of Football.

Una scena raccontata oggi da Manuela Perrone sul Corriere della Sera. L'aiuola è dedicata a Paola, sorella di Cristina, vittima di femminicidio nel 2002. Le iris vengono dal giardino del loro papà, lì è nato "Una Iris per non dimenticare", progetto dell'Associazione Le Iris di Trebecco a cui AC Milan ha aderito in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

L'aiuola è un invito quotidiano alla costruzione di rapporti basati sul rispetto della persona. La piantumazione e la posa di una targa commemorativa sono il simbolo di un percorso educativo che accompagna le ragazze e i ragazzi del nostro Settore Giovanile, dentro e fuori dal campo. Un coinvolgimento iniziato qualche giorno prima, al Convitto, quando 45 atlete e atleti tra i 14 e i 19 anni hanno visto con Cristina il documentario "L'iris guerriera" e parlato di consenso, stereotipi e relazioni sane.

È uno degli impegni concreti che il Club ha scelto per sensibilizzare donne e uomini di domani, nel percorso che prosegue dopo la Certificazione per la Parità di Genere ottenuta lo scorso anno, per una cultura fondata su rispetto, inclusione e pari opportunità.