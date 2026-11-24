Sabatini contrario: “Umiliazione per il Frosinone, ma in telecronaca veniva esaltato. Forse si vive in un mondo parallelo”
Nel suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato e analizzato la netta vittoria dei rossoneri sul Frosinone per 5-1. Di seguito un estratto delle sue parole.
“Lo dico anche ad Alvini, appena premiato con la Panchina d'Argento per la Serie B. Forse tanti complimenti gli hanno anche alimentato una dose eccessiva di autostima: poi se anche durante la partita in telecronaca sento dire 'Ma che bello il Frosinone, ma che grande squadra, ma come si diverte', i telefonini dei tifosi del Frosinone sono tutti accesi su San Siro con le luci per immortalare questo momento quando il tabellone segna 5-1, è stata un'umiliazione; però va bene, forse si vive in un mondo un po' diverso da quello che dovrebbe essere il mondo sensato del calcio.”
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