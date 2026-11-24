Ordine evidenzia: “Amorim ha fatto un cambio fondamentale, ha colmato il buco sulla sinistra”
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Franco Ordine, nel consueto commento per il Corriere della Sera, ha scritto così della partita di San Siro tra Milan e Frosinone vinta 5-1
Il noto giornalista Franco Ordine, nel consueto commento per il Corriere della Sera, ha scritto così della partita di San Siro tra Milan e Frosinone vinta 5-1 dai rossoneri. Di seguito un estratto delle sue parole.
“Per completare il quadro è il caso di valorizzare anche il cambio deciso da Amorim dopo il tè dell’intervallo, perché l’intervento di Jashari da un lato, l’arretramento di Musah terzino già sperimentato col Genoa prima della sosta per lasciare sotto la doccia Bartesaghi in grande difficoltà, non è una semplice mossa. Il portoghese ha preso ago e filo e rammendato il buco che si era aperto sulla sinistra”
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