News Cruciani: "Cardinale, due parole in italiano...". Poi Zazzaroni bacchetta: "Credo debba stare molto attento ai conti"

Cruciani, Sabatini e Zazzaroni parlano di Cardinale. Il direttore del Corriere dello Sport non è entusiasta della voglia di spendere dello statunitense

Durante l'ultima puntata del podcast Numer1 Cruciani, Zazzaroni e Sabatini parlano di Cardinale e dell'entusiasmo del numero uno di RedBird per la prossima finestra di mercato. Le loro dichiarazioni:

Cruciani: “Il Milan può vincere lo scudetto? Dipende da quello che vuole fare Cardinale… Ho visto delle interviste di Cardinale meravigliose dopo la partita in cui dice che non fa mercato tanto per farlo, e va benissimo. Sono tutte interviste in inglese, e va benissimo. Ma è il presidente di una squadra italiana… Cardinale, due parole in italiano. Non sono così difficili. «Vogliamo competere per vincere lo scudetto». Io credo che il signor Cardinale possa permettersi un insegnante di italiano all’interno del Milan, che quando va a parlare con i giornalisti possa spiccicare due parole. Io credo che ai tifosi del Milan farebbe sentire delle parole in italiano. Caro Cardinale, siamo in Italia!”.

Zazzaroni: “Sull’italiano va bene, ma credo che Cardinale debba stare molto attento ai conti”.

Sabatini: “Intanto conta i gol. E poi non ho capito se è stato il Milan spettacolare o il Frosinone che si è aperto”.