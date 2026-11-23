Tre punti per Milan Futuro: le dichiarazioni di alcuni protagonisti della vittoria di domenica

Il Milan Futuro di Sergio Navarro ha vinto il suo impegno di campionato contro la Tritium: le dichiarazioni di due dei protagonisti in campo

Il Milan Futuro torna alla grande dalla sosta delle Nazionali e vince 3-0 contro la Tritium, in occasione della tredicesima giornata del girone B di Serie D che si è giocata allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno. Decisivi, per la formazione di Sergio Navarro, gli attaccanti Levis Asanji, autore di una doppietta, e Lorenzo Ossola, che ha segnato il secondo dei tre gol. Al termine della gara, ai microfoni del club, hanno parlato due dei protagonisti: Damir Zukic e El Hadji Malick Cissé.

Le dichiarazioni di Zukic: "Proviamo in ogni partita a non subire gol e oggi ci siamo riusciti, ma la cosa più importante è aver vinto e conquistato i tre puntiò. Il Mister ha costruito un gruppo forte, per cui quello che conta di più è divertirsi, essere una famiglia e aiutarsi a vicenda. Ora ci aspetta un mese difficile, nel quale giocheremo quasi una partita ogni tre giorni: sarà importante affrontarle una alla volta".

Le parole di Malick Cissé: "Oggi abbiamo fatto una bella partita. Al Milan sto benissimo e i miei compagni mi aiutano molto: sono davvero felice di essere qui".