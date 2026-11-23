Pellegatti soddisfatto: “È stato un florilegio di tocchi facilitato dall’atteggiamento offensivo del Frosinone”

Carlo Pellegatti ha commentato la larga vittoria del Milan ai danni del Frosinone

Nel suo canale YouTube, il collega Carlo Pellegatti ha commentato la larga vittoria del Milan ai danni del Frosinone nell’ultima giornata di campionato. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Solo i grandi artisti fanno certe cose, e Modrić ha messo quel pallone: è stato solo l'inizio di questa galleria, di questa galleria degli Uffizi, di questo — io lo paragono spesso — Musée d'Orsay, Louvre, Guggenheim, scegliete voi il museo, perché veramente ci sono state tante opere d'arte questa sera, esaltate, create, dipinte da Modrić, da Rabiot, da Diego Moreira, da Pulisic. Era un florilegio di tocchi. Chiaro l'atteggiamento del Frosinone, che non ha assillato i fuoriclasse del Milan con marcature strettissime e ha permesso al Milan di giostrare alla sua maniera".