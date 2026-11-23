Per la prima volta da un anno Ramos prende parte a gol in due partite di fila
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Gonçalo Ramos, al terzo gol in questa Serie A, ha preso parte a reti in due gare di fila (gol oggi e assist contro il Genoa).
Gonçalo Ramos, al terzo gol in questa Serie A, ha preso parte a reti in due gare di fila (gol oggi e assist contro il Genoa) nei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal dicembre 2025 (gol contro Rennes e Metz). Lo riporta Opta.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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