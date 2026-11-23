Fabregas: "Faccio come Alvini contro il Milan, vado avanti con le mie idee"

Nel presentare la sfida di Champions League di domani sera contro l'AEK Atene, Cesc Fabregas spiega il modo di approcciare le partite da parte del Como e parla di Alvini, che ieri sera ha perso 5-1 a San Siro contro il Milan. Le sue dichiarazioni:

"Faccio come Alvini contro il Milan, vado avanti con le mie idee. Certo, ci sono partite che dobbiamo saper gestire per vincere, ma cambiare tutto quello di bello si sta facendo, no. Sono orgoglioso dell’ultima partita contro il Cagliari in cui ci sono stati tante cose nuove, giocatori di ritorno da nazionali, il fatto che giocavo contro un amico, Da Cunha trequartista al posto di Paz in un ruolo che non ha fatto tantissimo. Poi Ricci e Liberali titolari che fanno bene, Lahdo che entra bene. Insomma tutto questo ti fa capire che la squadra c’è, che è consapevole di quello che vuole fare e come lo fa. Mi piace avere stabilità, sapere controllare tutto anche se è difficile. Oggi voglio continuare a sentire che Alvini è un grandissimo allenatore, questo è identità e coraggio, anche se ha perso 5-1. Quando perdi sei scarso, quando vinci un fenomeno. Bisogna avere equilibrio. Certo il calcio sta cambiando, merito anche degli arbitri che fischiano di meno, meno gente che sta a terra, quella tattica non funziona più. È una svolta positiva per il campionato italiano, che sta diventando tra i due o tre più belli d’Europa".