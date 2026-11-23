Pellegatti: "Se Endrick lo mettono sul mercato, il Milan c’è in maniera importante"
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Carlo Pellegatti dà un aggiornamento su Endrick: il Milan si farà trovare pronto se si presenterà l'occasione
Il Milan vince contro il Frosinone e riprende il suo percorso dopo la soste nel migliore dei modi. Alla viglia della sfida di San Siro Cardinale aveva detto che a gennaio si spenderà, ma in modo intelligente, sottolineando poi come Endrick sia uno dei calciatori più forti al mondo nel suo ruolo. Carlo Pellegatti, nel suo intervento a Pressing di ieri sera, parla così del brasiliano:
“Ci sarà un mese di gennaio interessante, e ti do la notizia. Se Endrick lo mettono sul mercato, il Milan c’è in maniera importante. Cardinale lo ritiene uno dei top mondiali, il Milan non farà nuovamente l’errore sacrilego della scorsa stagione”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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