Pellegatti: "Se Endrick lo mettono sul mercato, il Milan c’è in maniera importante"

Carlo Pellegatti dà un aggiornamento su Endrick: il Milan si farà trovare pronto se si presenterà l'occasione

Il Milan vince contro il Frosinone e riprende il suo percorso dopo la soste nel migliore dei modi. Alla viglia della sfida di San Siro Cardinale aveva detto che a gennaio si spenderà, ma in modo intelligente, sottolineando poi come Endrick sia uno dei calciatori più forti al mondo nel suo ruolo. Carlo Pellegatti, nel suo intervento a Pressing di ieri sera, parla così del brasiliano:

“Ci sarà un mese di gennaio interessante, e ti do la notizia. Se Endrick lo mettono sul mercato, il Milan c’è in maniera importante. Cardinale lo ritiene uno dei top mondiali, il Milan non farà nuovamente l’errore sacrilego della scorsa stagione”.